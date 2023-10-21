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Whatsapp’ın yeni imha özelliği: Whatsapp imha ne işe yarar, sesli mesaj yok edilecek

WhatsApp, sürekli olarak gelişen yeni özellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Meta şirketi bünyesinde yer alan WhatsApp, işletme hesaplarına yönelik kullanışlı bir özelliği hayata geçirdi. Ayrıca, sesli mesajlar artık geliştirilen bir yenilikle otomatik olarak silinebilecek. İşte WhatsApp'ta sunulan son yenilikler...

Ekleme: 21.10.2023 - 12:40 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Whatsapp’ın yeni imha özelliği: Whatsapp imha ne işe yarar, sesli mesaj yok edilecek
WhatsApp, yakın zamanda 'Hesaplar Arası Geçiş' adlı yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde, iki farklı WhatsApp hesabı arasında geçiş yapmak isteyen kullanıcılar artık bu işlemi tek bir cihaz üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Bu sayede, WhatsApp hesaplarınızı farklı cihazlarda kullanma veya hesaplar arası geçişlerde çıkış yapma gibi zorunluluklarla uğraşmanıza gerek kalmayacak.

Başka bir yenilik de, birden fazla hesapla yürütülen sohbetleri daha etkili bir şekilde yönetmeyi kolaylaştırması. Bu özellik, pek çok kişinin iş ve özel yaşamlarındaki iletişimleri daha sorunsuz hale getirecek.

Bu özelliğin Türkiye'de yakın zamanda sunulması bekleniyor.

İKİ HESAP WHATSAPP'A NASIL EKLENİR?
Farklı bir hesap oluşturmak için ayrı bir telefon numarası veya SIM kartı gerekiyor. Kullanıcılar, bu amaçla multi-SIM veya eSIM destekleyen telefonları tercih edebilir. İkinci hesabı farklı bir cihazda aktif hale getirmek istiyorsanız, mevcut ikinci telefonunuza veya SIM kartınıza, tek kullanımlık bir doğrulama kodu SMS olarak gönderilir. Bu doğrulama adımını tamamladıktan sonra her iki hesabı da aktif bir şekilde kullanabilirsiniz.

Whatsapp’ın yeni imha özelliği: Whatsapp imha ne işe yarar, sesli mesaj yok edilecek

SESLİ MESAJLAR KENDİ KENDİNİ İMHA EDECEK
WhatsApp'ın diğer önemli bir yeni özelliği, artık belirli bir süre içinde sesli mesajları otomatik olarak imha etme olanağı sunuyor. Bu özellik, fotoğraflar için kullanılan 'bir kez görüntüle' moduyla benzer bir şekilde çalışıyor.

Sesli bir mesaj kaydederken, sohbet penceresinde 'bir kez görüntüle' simgesini göreceksiniz. Bu simgeye tıkladığınızda, ses kaydı dinlendikten sonra otomatik olarak silinecek. Ayrıca, ses kaydını dışa aktarma, paylaşma, kaydetme veya ekran kaydı alma gibi seçenekler de artık mevcut olmayacak.

Bu özellik şu an sadece bazı iOS ve Android beta test kullanıcıları için kullanılabilir durumda, ancak önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcının erişimine açılması planlanıyor.
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