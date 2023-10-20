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YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

YouTube yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla bir haber merkezi oluşturuyor. Bu sayede kullanıcılar yetkili kaynaklardan gelen çeşitli haberleri takip edebilecek.

Ekleme: 20.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!
YouTube, yanlış bilgilere karşı bir önlem olarak kullanıcılarına güvenilir haber kaynaklarına yönlendirmek amacıyla bir haber merkezi oluşturma kararı aldı.

Böylece platform, dünyanın en büyük haber takip platformu haline gelebilir. Bu özellik, yetkili kaynaklardan gelen çeşitli formatlardaki haberleri içerecek, bu da video, canlı yayınlar, podcast'ler ve Shorts içeriklerini kapsayacak.

YouTube, kullanıcıların bir konuyu derinlemesine keşfetmelerine yardımcı olmayı ve farklı kaynaklardan bilgi edinmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Birçok ülkede kullanıma sunuldu

Yeni özellik, mobil cihazlarda 40 ülkede kullanıma sunuldu ve ilerleyen dönemde masaüstü ve TV uygulamalarına da gelecek.

Ayrıca, haber kuruluşlarının shorts videolarını desteklemek için bir program oluşturulduğu kaydedildi.

YouTube'a gelecek haber özellikleri

YouTube'un yeni özelliklerinden birincisi, sadece haberlere odaklanan daha gelişmiş bir izleme sayfası olarak açıklandı. Bu sayfa, güvenilir kaynaklardan gelen içeriklere odaklanacak.

Bu kaynakta uzun formatlı videolar, canlı görüntüler ve kısa videolar yer alacak. Belirli bir konu başlığındaki izleme sayfasına erişmek için, basitçe gazete ikonuna sahip bir içeriğe tıklamak yeterli olacak.

YouTube ayrıca, haberler için Shorts İnovasyon Programı adlı bir özellik de duyurdu. Bu özellik, haber organizasyonlarının kısa formatlı içeriklerini desteklemek ve zenginleştirmek için kullanılacak.

Bu destek sayesinde YouTube, 10 ülkedeki 20'den fazla organizasyona finansal destek ve uzman desteği sağlayacak. Şirket, destek miktarını 1.6 milyar dolar olarak açıkladı.

YouTube yapacağı çalışmalarla habercilerin özellikle shorts formatını daha da benimsemesini amaçlıyor.

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!
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