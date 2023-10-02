Yurdun birçok kentini sağanak vurdu: Dereler taştı yollar göle döndü

İstanbulAKOM, İstanbul'da bazı ilçelere 20 kilogram ile 221 kilogram arası yağış düştüğünü duyurdu. Taşkınlar meydana geldi. Yollar, caddeler göle döndü.Esenyurt'ta su seviyesi yükselince Haramidere'deki istinat duvarı yıkıldı. Çevrede iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Liman Caddesi D-100 kara yolu istikameti trafiğe kapatılırken bazı araçlar yolda kaldı.Esenyurt'ta su seviyesi yükselince Haramidere'deki istinat duvarı yıkıldı. Çevrede iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Liman Caddesi D-100 kara yolu istikameti trafiğe kapatılırken bazı araçlar yolda kaldı.İstanbul'da su baskınlarına neden olan yağış, gece boyunca etkisini sürdürdü.Yağış dünkü kadar olmasa da bazı ilçelerde hafif şekilde bazı ilçelerde ise kuvvetli bir şekilde sabah saatlerine kadar sürdü.Sağanak geçişlerinin yaşandığı D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde yağmura yakalanan sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.Bazı ilçelerde hafif şekilde yağan yağmur, bazı ilçelerde ise kuvvetli şekilde devam etti.Şile’de taşan dere havadan görüntülendiŞile Ağva’da bulunan Yeşilçay Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı. Tarım arazileri, evler ve bungalovlar sel sularının altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.VanVan’ın Erciş ilçesinde sağanak, dolu, gök gürültüsü ve şimşekler etkili olurken birçok yerde su birikintileri oluştu.Erciş’te meteorolojinin uyarıları sonrası gece başlayan gök gürlemesi ve şimşeklerle beraber yağmurla başlayan sağanağın ardından dolu ve dolu sonrasında ise tekrardan yağmur etkili oldu.Dolu ve yağmur sonrası birçok yerde su birikintileri oluştu. Yağışın yaşandığı Erciş ve çevresinde gök gürültüleri gecenin sessizliğini bozarken öte yandan çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.KocaeliKocaeli’nin tüm ilçelerinde sağanak yağmur devam ederken birçok ilçede de su birikintileri oluştu. Gebze ve Çayırova’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yaşanan yağış sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, tünelde içerisinde biriken yağmur suyu sebebiyle 2 işçi servisi ve bir otomobil arıza yaptı.D-100 kara yolu Eskihisar Feribot Yolu Kavşağını kaplayan su nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Tıkanan rögar kapakları açılarak su takviyesi yapılırken, ekiplerce de trafik güvenliği sağlandı.KonyaKonya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak 3 ilçede etkili oldu. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, bir samanlık, bir ev ve alt geçidi su bastı.Kulu ilçesindeki sağanak Canımana Mahallesi'nde etkisini gösterdi Dere yatağının taşması nedeniyle oluşan selde mahalledeki bazı tarım arazileri su altında kaldı, çevresindeki ahır ve ağıllar zarar gördü.Cihanbeyli ilçesinde oluşan sel nedeniyle bir samanlık su altında kaldı. Ereğli ilçesinde bir ev ile altgeçidi su bastı. Ekipler, 3 ilçede zarar gören yerlerdeki suların tahliye etti.SamsunSamsun'da bu akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış nedeniyle, Atakum ve İlkadım ilçelerinde sel ve su baskını meydana geldi.Sel nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerindeki Kenan Şara Köprüsü'nde oluşan yoğun su nedeniyle yol trafiğe kapandı.Yine bu bölgede otobüs bekleyen yolcular ise itfaiye aracı ile güvenli bölgeye taşındı.Bölgede mahsur kalan araçlar iş makineleri tarafından kurtarılırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise suyun tahliyesi için çalışmalarına devam etti.TrabzonTrabzon'da şiddetli yağış sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.Araçlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.YozgatYozgat'ta sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.Vatandaşlar ev ve iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açarak su birikintilerini tahliye etti.SivasSivas’ın Gemerek ilçesi ve Çepni kasabasında sağanak yağmur etkili oldu. Bir süre devam eden aşırı yağış sele dönüştü.Çepni kasabası yolunda etkili olan sel yolu bir süreliğine ulaşıma kapattı.Aşırı yağıştan dolayı tarla ve bahçeler sular altında kalırken koyunlarda zor anlar yaşadı.Yaylımdan dönen koyunlar sel nedeniyle karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.Metrekareye 19.2 kilogram yağmur düştüÖte yandan kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur sonrası ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken bazı araçların bir kısmı sular altında kaldı.Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından kente düşen yağmur miktarını açıkladı.Meteorolojiden alınan bilgilere göre son yılların en şiddetli yağışını alan kentte metrekareye 19.2 kilogram yağış düştüğü bildirildi.Rize’de şimşekler geceyi aydınlattıRize’de şiddetli yağışlar etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Art arda çakan şimşekler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. AFAD tarafından da yapılan uyarıda kent için sarı uyarı verildiği, yağışların 3 gün daha süreceği ifade edildi.OsmaniyeOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.İlçede bazı caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.SakaryaSakarya'da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Caddesi'nde kuvvetli yağışa yakalananlar bina altlarına sığınırken bazıları da şemsiyelerle korunmaya çalıştı.AdanaAdana'da sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.HatayMeteorolojinin uyarılarının ardından Hatay'da da yağış etkiliydi.Sağanak ile İskenderun Körfezi açıklarında çok sayıda hortum oluştu.ElazığElazığ'da ise hem sağanak hem de dolu etkili oldu. Yağış seli de beraberinde getirdi. Dereler taştı, yollar zarar gördü.