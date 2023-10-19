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Beyaz Gazete
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Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Ekleme: 19.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
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Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
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