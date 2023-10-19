3 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Hatay'ın kıyı kesimleri ile bugün (Çarşamba) akşam ilk saatlerde Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Ordu çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Meteoroloji bilgilerine göre; Trabzon, Rize ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarı yapıldı.Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ile Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Denizli ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) akşam ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 6°C, 22°CParçalı ve az bulutlu,İSTANBUL 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı,SAKARYA 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 6°C, 20°CParçalı bulutlu,Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde Afyonkarahisar ile Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı,DENİZLİ 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı,İZMİR 12°C, 22°CParçalı ve az bulutlu,MANİSA 10°C, 24°CParçalı ve az bulutlu,Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ile Hatay'ın kıyı, Mersin'in doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 20°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,HATAY 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) akşam ile gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN 19°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgeni güney ve doğusu ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu,ÇANKIRI 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde sağanak yağışlı,ESKİŞEHİR 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu,KONYA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde bölge geneli ile gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde sağanak yağışlı,DÜZCE 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı,KASTAMONU 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak yağışlı,ZONGULDAK 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı,Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde Samsun, Ordu çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı,SAMSUN 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı,TRABZON 13°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Malatya dışında) yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.KARS 6°C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,ERZURUM 6°C, 10°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,MALATYA 9°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı,VAN 7°C, 14°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,Çok bulutlu, doğu kesimleri kuvvetli olmak üzere bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 19°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 13°C, 21°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,SİİRT 15°C, 18°CÇok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 15°C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,