Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (mgm) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.İç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 26°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 22°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 26°CAz bulutluMUĞLA °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 23°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 23°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Bitlis ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KARS °C, 18°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 18°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 27°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 31°CAz bulutlu