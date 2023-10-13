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Görüntüler endişe verici! İsrail medyası duyurdu: Kara saldırısı başlıyor mu?

Günlerdir "Olacak mı?" diye düşünülen kara saldırısı ile ilgili İsrail medyasında bir iddia ortaya atıldı. İsrail güvenlik güçlerinin karadan giriş yapmaya halihazırda hazır olduğunu ifade eden İsrail ajansı, birliklerin yalnızca siyasi bir onay beklediğini ifade etti.

Görüntüler endişe verici! İsrail medyası duyurdu: Kara saldırısı başlıyor mu?
Ekleme: 13.10.2023 - 09:13 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Görüntüler endişe verici! İsrail medyası duyurdu: Kara saldırısı başlıyor mu?
İsrail medyası, İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.

Görüntüler endişe verici! İsrail medyası duyurdu: Kara saldırısı başlıyor mu?

'Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır' ifadelerine yer verilen raporda, 'Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır.' değerlendirmesi yapıldı.

Görüntüler endişe verici! İsrail medyası duyurdu: Kara saldırısı başlıyor mu?

Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attığı, Gazze Şeridi'nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Görüntüler endişe verici! İsrail medyası duyurdu: Kara saldırısı başlıyor mu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Görüntüler endişe verici! İsrail medyası duyurdu: Kara saldırısı başlıyor mu?

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Görüntüler endişe verici! İsrail medyası duyurdu: Kara saldırısı başlıyor mu?

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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