Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan BAE Dışişleri Bakanı bin Zayid Al Nahyan ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda konuştu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze'deki insani durum ele alındı.