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AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

AB Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini duyurdu.

Ekleme: 11.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını söylüyor.

Bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını belirten AB, içeriklerin kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini açıkladı.

AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk'a mektup gönderdi.

Yasa dışı içerik sayısı arttı

Gönderdiği mektubu X platformundan paylaşan Breton, mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e saldırısının ardından X platformunun AB'de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtti.

Breton, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, bazı şiddet veya terör barındıran içeriklerin kaldırılması gerektiğini, ilgili makamların uyarılarına rağmen bunların kaldırılmadığını gördüklerini aktardı.

Ayrıca X platformunda yalan ve manipüle edilmiş çok sayıda görüntü ve bilginin yayıldığına dair bildirimler yapıldığını kaydeden Breton, bunlar arasında İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgisi bulunmayan, eski ve hatta bilgisayar oyunlarından parçalar içeren görüntüler bulunduğunu ifade etti.

Breton, bu nedenle X platformunun gereken tedbirleri alması ve ekibine bunun hakkında bilgi sağlanmasını, X yetkililerinin Europol ve ilgili kolluk kuvvetleriyle temas içinde olmasını, taleplere hızla karşılık verilmesini istedi.

Breton, olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini de hatırlattı.
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