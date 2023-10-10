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Sınır hattında kaçak göçmen operasyonu! 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır hattında yapılan 5 günlük operasyonun ayrıntıları açıkladı. Yerlikaya, "117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62’si tutuklandı" dedi.

Sınır hattında kaçak göçmen operasyonu! 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Ekleme: 10.10.2023 - 08:36 Güncelleme: 10.10.2023 - 08:51 / Editör: Ozge Selin
Sınır hattında kaçak göçmen operasyonu! 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Türkiye'nin düzensiz göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

Yurt genelinde yapılan operasyonlar, sınır hattındaki denetimler büyük bir önem taşıyor.

Güvenlik güçleri karada ve suda yaptığı çalışmalarla hem göçmenlere geçit vermiyor hem de insan kaçakçılarını tek tek yakalıyor.

Bu kapsamda ekipler Türkiye genelinde 5 günlük bir çalışma gerçekleştirdi.

'181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı'

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye genelinde Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda;

'4758 düzensiz göçmen yakalandı'

Operasyonlarda 4758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

'Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek'

Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.
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