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AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki! '15 Temmuz'un ruhundan rahatsızlar!'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında önemli açıklamalarda bulundu. Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum.” açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki! '15 Temmuz'un ruhundan rahatsızlar!'
Ekleme: 10.10.2023 - 01:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki! '15 Temmuz'un ruhundan rahatsızlar!'
Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Sürmanşet programında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum.” açıklamasına tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Gökçek, 'Ne istiyor daha fazla. Bomba attılar. Meclisimizde genel kurulların olduğunu salona doğru girerken camdan yukarıya doğru baktığınız zaman bombalanan yerler, özellikle tamir edilmemiiş bazı yerler var, çünkü insanlar orayı gelip görebilsinler diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil edildiği en önemli makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayacaklar, biz meclisimize 'Gazi Meclis' demeyeceğiz. Niye? FETÖ'cüler mi üzülür? PKK'lılar mı üzülür? Bunlar mı üzülür 'Gazi Meclis' dediğimiz zaman? Derdiniz ne? Derdinizi söyleyin' şeklinde konuştu.

Konuşmasını sürdüren Gökçek, 'Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir savaş olur, Azerbaycan'ı övmezsiniz. Meclisimize bomba atarlar, 'Buna, Gazi Meclis diyemeyiz.' dersiniz. 'PKK bir terör örgütü değildir.' diyenleri alırsınız listenize koyarsınız. Zaten sizin de Meclisimize, 'Gazi Meclis' demenizi beklememek lazım. Hamburgerciye gittiinizde hamburgercide görüştükleriniz mi demenizi istemiyor mesela?' dedi.

'15 TEMMUZ'UN RUHUNDAN RAHATSIZLAR!'

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Gökçek, '15 Temmuz'da kahramanlık gösteren 241 tane şehidimizin olmasını ve tüm Türkiye'nin tek yürekte mücadele etmesini hazmedemiyorlar. Bu ruhtan rahatsızlar. 15 Temmuz'un ruhundan rahatsızsınız. Çünkü bu aziz millet, onlara gereken dersi verdi. Siz bundan rahatsız olmasanız 'Gazi Meclis demem' diye haykıramazsınız. İnsan biraz utanır. Meclis'i bombalamışlar. Çünkü sizi destekleyenler 15 Temmuz gecesi bankamatik kuyruklarındaydı. Kadıköy'de kimlerin o tankları alkışladığını biz çok iyi biliyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Onlardan mı çekiniyorsunuz? Çıkın bunları söyleyin.'
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