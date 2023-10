Irak'taki düğün faciasında ölümden kıl payı kurtulan gelin ve damat konuştu: Canlıyız ama ölüyüz! Yangının çıkış nedeni ile ilgili dikkat çeken iddia

Irak'ın Musul kentinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düğün faciasında ölümden kıl payı kurtulan gelin Haneen ve damat Revan konuştu.Sky News'a röportaj veren Haneen annesi ve erkek kardeşi de dahil olmak üzere ailesinden on kişiyi kaybettiğini ifade etti.Damat Revan ise 'Burada karşınızda canlı olarak oturduğumuz doğru. Ancak içimizde ölüyüz. Biz uyuşmuş durumdayız, içeride öldük' dedi.Damat Raven'in de bu trajedide ailesinden on beş kişiyi kaybettiği ifade edildi.İlk söylentilerde yangının iç mekandaki havai fişeklerden kaynaklandığını söyleyen Raven, aslında olayın havai fişeklerle alakası olmadığını iddia etti.Yangının tavanda başladığını ifade eden Revan, 'Kısa devre olabilir bilmiyorum. Ancak yangın tavanda başladı. Sıcaklığı hissettik ve tavanda bir çatırtı duyduk' dedi.Bir anda naylondan oluşan tavanın erimeye başladığını ifade eden Raven, olayın yalnızca birkaç saniye sürdüğünü ifade etti. Ayrıca ona göre mekanda çalışmayan yalnızca tek bir yangın söndürücü vardı.Gelinliği yüzünden karısının kaçmakta zorlandığını ifade eden Raven, 'Karımı yakaladım ve onu sürüklemeye başladım. Onu sürüklemeye devam ettim ve mutfak girişinden çıkarmaya çalıştım. İnsanlar kaçarken onu ezdi. Bacakları yaralı' dedi.Yeni evli yaşamlarına yas ve cenaze ile başlayan çiftten gelin Haneen ise 'Artık burada yaşayamayız. Ne zaman biraz mutlu olmaya kalksak başımıza trajik bir şey geliyor ve mutluluğumuz yok oluyor. Gitmeye karar verdik' dedi.Geçtiğimiz günlerde Irak Musul'da yaşanan düğün faciasıyla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Musul'da bir düğün salonunda havai fişekler nedeniyle çıkan yangında net olmamakla birlikte 100'ü üzerinde kişi hayatını kaybetti.Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, geçen hafta ülkede acı dolu anlar yaşandı.Yaklaşık 3 saat süren cenaze merasimine, çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan Hamdaniye ve çevresinden binlerce kişi katıldı.Yangın faciasında hayatta kalan damat cenazede gözyaşlarına boğulurken, mezarlığa getirilen her cenazeyle birlikte ağıtlar yakıldı. Katılımcılar, yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını ellerinde taşırken, ölenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın olduğu görüldü.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Musul'un Hamdaniye ilçesindeki yangında 93 kişinin hayatını kaybettiği düğün salonu sahibinin Erbil'de yakalandığını duyurdu.Yapılan açıklamada Irak İçişleri Bakanlığı'nın aralarında salonun sahibi Semir Süleyman Krumi Rafo Asu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama emri çıkardığı belirtildi.Tutuklama emrinin alınmasının ardından, IKBY Güvenlik Konseyi kurumlarının salonun sahibini Erbil'de tutuklayarak Irak İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiği kaydedildi.Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında hayatını kaybedenler için Başpiskoposluk'ta düzenlenen taziye merasimine katıldı.Sudani, tedavileri devam eden yaralıları da hastanede ziyaret etti. Yaralılar için gerekli sağlık desteğinin sunulmasını isteyen Sudani, durumu ağır olanların tedavi için ülke dışına gönderileceğini söyledi.Irak Başbakanı ayrıca düğün salonları, lokantalar ve otellerin yangın gibi olaylara karşı güvenlik ve sağlık kurallarına uyup uymadığının kontrol edilmesi talimatı verdi.Düğün faciasının ardından düğün salonu yangınının ardından Kerkük'teki tüm düğün ve eğlence salonlarında denetim gerçekleştirildi.Kerkük Turizm Daire Müdürü Sermed Muhammed, Musul'deki düğün salonu yangınından sonra Kerkük'teki tüm düğün ve eğlence salonlarındaki denetimleri artırdıklarını söyledi.Yapılan denetimlerden sonra kentteki onlarca düğün salonundan sadece 8'inin ruhsatlı olduğunun ortaya çıktığını belirten Muhammed, ruhsatsız salonlar hakkında gereken cezalar uygulandığını ifade etti.Muhammed, Kerkük'te can güvenliğinin korunması için gereken önlem ve malzemeler bulundurmadığı için kırkın üzerinde düğün, eğlence ve spor salonuna kapatma ihtarı verdiklerini kaydetti.Öte yandan Irak'ın Musul kentinde düğün salonunda çıkan yangında yaralananlardan 4 kişinin tedavi için Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı üzerine Hamdaniye ilçesindeki üzücü yangında yaralananlardan 4 kişi tedavi için yanlarında refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye gönderildi.' denildi.Açıklamada, gönderilen yaralılara 2 doktor ile hemşire ve ilk yardım uzmanlarından oluşan 10 kişilik sağlık ekibinin de refakat ettiği belirtildi.Musul'da düğün salonunda çıkan yangında ölenlerin ve yaralananların yakınları, yangının çıkma anını ve yaşadıklarını anlattı.Yangından sağ kurtulanlardan Amir Abdu, düğüne biraz geç geldiklerini ve içeriye girdikten sonra kapıya yakın bir yere oturduklarını söyledi.Abdu, 'Biz salona girdikten kısa bir süre sonra havai fişeklerini getirdiler. Havai fişeği yakar yakmaz tavana fırladı, tavan aniden alev aldı ve tüm salon alev aldı. Kendimizi dışarı zor attık, etraftaki herkes yaralandı. Ben yaralanmadım ama eşim yaralandı. Çoluk çocuk herkes yaralandı.' dedi.Facia anlarını yaşayan Sleva Hamokan da halaydan sonra gelin ve damadın dans edecekleri sırada havai fişeklerin patlatıldığını ve kıvılcımların önce perdeleri tutuşturduğunu ve bir anda salonu alevlerin sardığını söyledi.Çok büyük bir facia yaşadıklarını dile getiren Hamokan, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:'Her yer alev aldı, kapıdan çıkamadık, içeride mahsur kaldık. Kapıyı zorla kırdık ve çıktık. Yaralıları ve cesetleri çıkaramadık. Gelen ambulanslardan biri de kaza yaptı.'Olaya tanıklık eden Lüey Bünyamin de düğünde bir anda salonun her bir tarafını alevlerin sardığını, itfaiye, sivil savunma, istihbarat, polis ve askerin olay yerine geldiğini ifade etti.Akrabalarından yaralananların olduğunu dile getiren Bünyamin, çok büyük bir facia yaşadıklarını, ambulansların gelmediğini ve cesetleri çıkaramadıklarını söyledi.Bünyamin, yangında iki yakın akrabasının öldüğünü ve birçok kişinin durumuyla ilgili henüz bilgi alamadıklarını belirtti.Olayda 66 yaşındaki kayınvalidesini kaybeden Adra Tamır, yangın sırasında salonda olduklarını ve çocuklarını zor kurtardığını söyledi.