Sinan Ateş cinayetinde dört tutuklama daha: Sayı 10'a yükseldi...

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden M.C.Ç., A.M.G., C.G., O.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk oldu.Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 4 zanlı tutuklanırken, olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a ulaşmış oldu.Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.