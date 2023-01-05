Samsun'da 2 kilo 589 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 589 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı ve Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşılan U.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 589 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile 42 tabanca fişeği ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan U.Ö, emniyete götürüldü.