Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, iki bölgede Pakistan ve Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi