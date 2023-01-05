CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki

PKK terör örgütünin siyasi ayağı HDP'nin kapatılması için yardı süreci devam ediyor...Bu kapsamda davanın devam ettiği süreç de göz önüne alınarak HDP'nin hazine gelirlerinin engellenmesi talep edilmişti.Anayasa Mahkemesi, konuyu görüşüp kararını açıkladı.Buna göre HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi.HDP'ye yönelik bu karara ilk tepki yine CHP'den geldi.HDP ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile yakınlığı bilinen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuyu Twitter hesabından değerlendirdi.Tanrıkulu, verilen cezanın yok hükmünde olduğunu söyledi.CHP'li velik, 'HDP'ye seçim yardımına ilişkin olarak verilen kararın oy çokluğuyla verildiği basına yansımıştır. Anayasanın 149. ve AYM Kuruluş Yasasının 52.Maddesi uyarınca bu tedbir kararının da oy çokluğu değil 2/3 nitelikli çoğunlukla verilmesi gerekmektedir. Karar kanımca yok hükmündedir.' ifadelerine yer verdi.HDP'ye 2023'te, 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.