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AYM'nin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı!

Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini "tedbiren" kabul etmesine ilişkin kararı internet sitesinde yayımlandı.

AYM'nin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı!
Ekleme: 5.01.2023 - 23:06 Güncelleme: 5.01.2023 - 23:13 / Editör: Ozge Selin
AYM'nin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı!
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabulüne ilişkin ara karar, Yüksek Mahkemenin internet sitesine konuldu.

Buna göre, heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebini içeren yazı ve eklerinin, talep hakkında karar verilmeden önce HDP'ye gönderilerek savunmasının alınmasına gerek olmadığına hükmetti.

Çoğunluğun bu görüşüne, Başkan Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile üyeler Engin Yıldırım, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş katılmadı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'ye ödenen devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek devlet yardımı yönünden tedbiren bloke konulması kararını da oy çokluğuyla aldı. Bu karara, Başkan Zühtü Arslan, üyeler Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş karşı oy kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin dilekçe ve eklerinin davalı Partiye tebliğ edilerek savunma için 30 gün süre verilmesine, savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesine de hükmedildi.
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