Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak 2023 zammı da netleşti.Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48 SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaş artışının güncellenerek yüzde 25 oranına çıkartıldığını duyurdu.Açıklanan bu rakamlardan sonra memur ve emkliler rakamların taleplerini karşılamadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam talebinde bulundu.Bu çağrılara yanıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi AK Parti Grup Toplantısı'nda verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zamCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz.' ifadelerini kullandı.Ayrıntılar geliyor...