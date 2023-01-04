Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
Cumhurbaşkan Erdoğan milyonlarca memur ve emeklinin beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak 2023 zammı da netleşti.
Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48 SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaş artışının güncellenerek yüzde 25 oranına çıkartıldığını duyurdu.
Açıklanan bu rakamlardan sonra memur ve emkliler rakamların taleplerini karşılamadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam talebinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam müjdesi
Bu çağrılara yanıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi AK Parti Grup Toplantısı'nda verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
Zam oranı yüzde 30'a yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz.' ifadelerini kullandı.
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