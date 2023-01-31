Hudut birlikleri sınırda 3 teröristi yakaladı
Güvenlik güçlerince Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 kişinin, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Yurdun sınırları Hudut Kartallarına emanet...
Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, yasa dışı geçişlere ve teröristlere göz açtırmıyor.
Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 3 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.
Teröristlere geçit verilmedi
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den ülkemize girmeye çalışan şahıslara geçit verilmedi.
Yapılan incelemelerde, 2 kişinin DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK örgüt mensubu olduğu tespit edildi.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda 2 şahsın DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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