Hudut birlikleri sınırda 3 teröristi yakaladı

Yurdun sınırları Hudut Kartallarına emanet...Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, yasa dışı geçişlere ve teröristlere göz açtırmıyor.Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 3 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den ülkemize girmeye çalışan şahıslara geçit verilmedi.Yapılan incelemelerde, 2 kişinin DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK örgüt mensubu olduğu tespit edildi.Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda 2 şahsın DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.