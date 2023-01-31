ABD'de silahlı saldırı: 10 kişi yaralandı

ABD'nin Florida eyaletinde hareket halindeki bir araçtan silahla ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lakeland Polis Şefi Sam Taylor, yaptığı açıklamada, Lakeland kentinde silahlı saldırganların, binek bir araçtan ateş açtığını söyledi.2'Sİ AĞIR 10 YARALISilahlı saldırının 'hedefli' olduğuna inandıklarını belirten Taylor, 10 kişinin yaralandığını aktardı.Taylor, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.