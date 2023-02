'Karadeniz'in efendisiyiz' deyip açıkladı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, hem Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinin son durumunu hem de Mavi Vatan'da yapılan hidrokarbon arama faaliyetlerini anlattı.Bilgin “Şu anda Karadeniz'i bizden daha iyi tanıyan, bizden daha ekonomik, hızlı, doğru kuyu açacak, Karadeniz'in jeolojisini bizden iyi bilen hiç kimse yok. ‘Karadeniz'in efendisi' diyebilirsiniz. Türk bilimi, Türk petrolcülüğü Karadeniz'in üstadıdır” dedi.Filyos'ta dışarıdaki kozmetik işleri yaptıklarını anlatan Bilgin “Yollar, çevre çitleri gibi çalışmalara gelmiş durumdayız. Bizim için mart sonunda devreye almakta teknik bir problem görünmüyor. Binlerce test yapıyoruz, yüzde 63'ü tamamlandı. Bu tesisi hem siber anlamda korumak, hem de genel asayiş güvenliğini sağlamak için çalışılıyor. Örneğin, denizden yapılacak bir saldırıya kadar her tür senaryoyu düşünüyoruz” diye konuştu.Kazacak yerlerin olduğunu anlatan Bilgin “Umut vadeden sahalarımız var. Şu anda tespit edilmiş yerinde gaz rezervimiz 1 trilyon metreküp, üretilebilir rezervimiz ise 710 milyar metreküp. Keşif kuyularının hepsinde testler yaptık, bütün tespit kuyularında gaz gördük. Boş kuyumuz olmadı. Karadeniz'de 17 kuyu, Akdeniz'de 9 kuyu kazdık. 26 kuyunun hepsinde olsa hepsini açıklardık, ekonomik olarak değer görürsek öyle açıklarız” ifadelerini kullandı.“Kendi sahalarımızla ilişkili hiç kimseyle hiçbir ortaklığımız yok” diyen Bilgin, şöyle konuştu:Bu sahalar bizim. Buradan 250 kilometre açığa gittiğinizde tamamen Türk sularındasınız. Buradaki bütün kaynaklar; balıkçılık kaynakları da dâhil olmak üzere, deniz, petrol kaynaklarının tamamı, Türkiye'ye aittir. Hiçbir politik, operasyon riskimiz yok.2030'a kadar hedeflerinin Türkiye'nin doğalgaz bağımlılığını ortadan kaldırmak olduğuna işaret eden Bilgin “Türkiye'nin enerji ithalatı ile ilgili 2022'de yaklaşık 90-100 milyar dolar gibi bir açık var. Türkiye'nin cari açığının temel meselesi, enerji ithalatı. Ayda 8-9 milyar dolar gibi bir açık söz konusu. Biz bunu kapatmaya çalışıyoruz” dedi.Bu sürecin Türkiye'nin siyasi meselelerinin dışında olması gerektiğini anlatan Bilgin “35 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. İlk etapta, günde 10 milyon metreküp üreteceğiz. Önce ihtiyacın yüzde 10'larına cevap vereceğiz. Ayda 9 milyar dolar harcamak yerine 8 milyar dolar harcayacağız” diye konuştu.Sondaj kuleleri ile sondaj matkaplarını yerli ürettiklerini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti: Bu sektörde yerlilik oranı, başladığımızda çok düşüktü ama şimdi yaklaşık yüzde 37-38'lerde. Hedefimiz, bunu en kısa sürede yüzde 50'nin üzerine taşımak. Latin Amerika başta olmak üzere, dünyanın büyük petrol ülkelerinden, operasyon kabiliyetimizi nasıl geliştirdiğimizi, bu kadar hızlı ve en kompleks operasyonları nasıl yapabildiğimizi anlamak için gelmek istiyorlar.Doğu Akdeniz'de devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Melih Han Bilgin, Taşucu kuyusunda sondaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bilgin “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, şu an hâlihazırda Akdeniz'deki Taşucu sondajına devam ediyor. Devletin bize verdiği görevi, her şart altında yerine getiririz” dedi.Hidrokarbon çalışmalarında yerli personel ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yapıldığını kaydeden Melih Han Bilgin “Bülent Ecevit Üniversitesinde bir teknisyen yetiştirme programı için meslek yüksekokulu açtık ve bursla öğrenci kabulü yaptık. O öğrenciler, Türkiye'nin her bölgesinden en yüksek puanla meslek yüksek okuluna giren öğrenciler oldular. Çaycuma'da iki bölümümüz var. Birinci su altı tabanı teknisyeni, diğeri de sondaj teknisyeni bölümü. Bölümlere toplamda 55 öğrenci girdi. Bunlara burs veriliyor. İki yıllık meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra bu arkadaşların iş garantileri ellerinde olacak” bilgisini verdi.