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Beyaz Gazete
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İsveç şok olacak: Kur’an’ın koruyucusu Allah’tır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’e sert çıkarken aynı durumdaki Finlandiya’yı da uyardı. Bilecik’te gençlerle buluşan Erdoğan, “Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım” dedi.

İsveç şok olacak: Kur’an’ın koruyucusu Allah’tır
Ekleme: 30.01.2023 - 09:12 Güncelleme: 30.01.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
İsveç şok olacak: Kur’an’ın koruyucusu Allah’tır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsveç şok olacak ama Finlandiya’nın da aynı yanlışı yapmaması lazım” dedi.

Bilecik’te gençlerle “Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TERÖRİSTLERİ İADE EDECEKSİNİZ

(İsveç Başbakanı’na Osmanlı’nın gıda yardımına ilişkin belgeyi hediye etmesi) İsveç Başbakanı Osmanlıca’yı bilmiyor, Türkçe’yi hiç bilmiyor, biz tabii kendisine bunları bu şekilde anlattık, dedik ki; eğer siz illa NATO diyorsanız, NATO’ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz -120 kişilik bir liste verdik- kusura bakmayın.

KENDİLERİNE GÖRE DALGA GEÇİYORLAR

(İsveç’in NATO üyeliği) Bunlar o gün bugün bizimle yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık, kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye’yi tanıyamadılar, zannediyorlar ki; 20, 30, 40 yıl önceki Türkiye var; değil. Biz icabında Finlandiya’yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz ve Finlandiya’yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman Ziyaretlerinde doğrusu ben Başbakanı yani olumlu bir insan olarak gördüm ama maalesef, Kitabullahı Kur’an’ı-Kerim’imizi affedersin yakacaklar. Bunlar cahil, sapık. Zannediyorlar ki biz Kur’an’ı-Kerim’i yaktık iş bitti. Bitmez, bitmez, Kur’an-ı Kerim bizim hafızlarımıza kayıtlıdır.

MİLLETİM CUMHURBAŞKANI YAPACAK

(6’lı Masa’nın ‘aday olamaz’ açıklaması) Muhtar bile olamaz diyorlardı. Ama benim milletim bu kardeşinizi bu ülkede Cumhurbaşkanı yaptı. 6’lı Masa aday olamaz diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak. O zaman kilonuz da ortaya çıkacak. Bakalım kaç kilosunuz?
YONTMA TAŞ ŞAŞKINLIĞINDALAR
(Kılıçdaroğlu ile ABD’li danışmanı Rifkin’in telekonferans bağlantısı) Ülkemizin e-Devlet kapısı ile kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınını dijitale taşıdığından habersiz olanların zihin dünyaları henüz Cilalı Taş Devri’nden Yontma Taş Devri’ne geçmenin şaşkınlığını yaşıyor. Görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananları, 2023 teknolojisini tanımaya, ülkemizin özellikle e-Devlet altyapısını öğrenmeye çağırıyorum Bay Kemal.

DIŞARIDAKİLER UMUDU KESTİ

(Yurt dışında aleyhte yapılan yayınlar) Dışarıdakiler bile bunlardan umudu kesmiş olmalı ki, her gün bir başka medya kuruluşunu devreye sokarak 14 Mayıs için bizzat sahaya inme ihtiyacı hissettiler.

Kur’an’ın koruyucusu Allah’tır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinde Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılara tepki göstererek “Kur’an-ı Kerim’in koruyucusu hakim-i mutlak olan Allah’tır. Onlar sadece karakterlerinin bozukluğunu ortaya koyuyorlar. Tevrat’ı koruma kararı alanlar Kur’an-ı Kerim’e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına müsaade edilmesine tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyetin katılımıyla Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen “Hollandalı Türklerle Halk Buluşması” etkinliğine telefonla bağlanan Erdoğan, konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnanıyorum ki sizler şu anda 14 Mayıs’ın heyecanını yaşıyorsunuz. Sizler 14 Mayıs’ta sadece ülkemize değil tüm dünyaya çok önemli mesajlar vereceksiniz” diye konuştu. Bazı Avrupa ülkelerinde Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıları kınayan Erdoğan, “Kur’an-ı Kerim’in koruyucusu hakim-i mutlak olan Allah’tır. Onlar sadece karakterlerinin bozukluğunu ortaya koyuyorlar. Tevrat’ı koruma kararı alanlar Kur’an-ı Kerim’e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar. Biz yolumuza kararlıkla devam edeceğiz. 14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.

Suriye için 4’lü görüşme

Erdoğan, Suriye ile görüşme için şunları söyledi: “Rusya’yla, bizim ilişkilerimizde karşılıklı bir itibar var, saygı var. Yani benim Sayın Putin’le ilişkilerim dürüstlük üzerinedir. Tataristan’dan Gürcistan’a kadar bütün bu völgelere varıncaya kadar bizim oralardaki ricalarımızın bir karşılığı var. Şu anda. Yani Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerde tabii istediğimiz neticeyi her ne kadar alamıyorsak da ama diyoruz ki gelin şimdi üçlü bazı toplantılar yapalım. Nedir bunlar? İşte üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim, hatta hatta İran’ın da buna katabiliriz. İran da gelsin görüşmelerimizi bu şekilde yapalım. Ve bölgeye huzur gelsin. Bölge şu andaki yaşadığı sıkıntıları yaşamaz. Ve burada da biz netice aldık, alıyoruz ve alacağız.”
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