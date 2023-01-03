Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için alarm! Perşembe gününe kadar dikkat

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ için uyarıda bulundu.Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu 11İzmir: Az bulutlu ve açık 17Adana: Az bulutlu ve açık 20Antalya: Az bulutlu ve açık 19Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 12