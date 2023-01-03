Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için alarm! Perşembe gününe kadar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil 8 kent için son dakika uyarısı geldi. Perşembe günü saat 11.00’e kadar dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.
8 KENT İÇİN SARI ALARM
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ için uyarıda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu 11
İzmir: Az bulutlu ve açık 17
Adana: Az bulutlu ve açık 20
Antalya: Az bulutlu ve açık 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 12
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