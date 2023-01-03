Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıya tutuklama

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 10 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan, ülkeye yasa dışı yollarla girip sahte kimlikle saklanmaya çalıştığı, örgütün istihbarat, lojistik ve mali yapılanması içerisinde sözde 'sorumlu' düzeyinde görev aldığı ve çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Fransa uyruklu S.A. ile H.H, H.E. ve W.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Zanlılardan F.S, M.M. ve M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer zanlılar A.M.E, B.A. ve Z.M. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Kentte, yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi ile örgütün finans kaynaklarının tespitine yönelik yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.