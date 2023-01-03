Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Manisa'da, 38 yılda 3 eşini öldüren 5 çocuk babası Necati Akpınar'ın (57) son işlediği cinayetin detaylarına ulaşıldı. İki yıl önce, Kovid önlemleri kapsamında cezaevinden çıkan Akpınar, Manisa'nın Saruhan ilçesinde üzüm bağları için çit betonu üretmeye başladı. Sosyal medyada kendisini zengin gibi gösterdiği video ve fotoğraflarında 'Benimle bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp, bir dağ gibi yanımda duracak hayat arkadaşı arıyorum. 'Benim de cesaretim var' dersen ben buradayım' şeklinde mesajlar paylaştı.Ofisinde çalıştırmak üzere kadın eleman ilanları veren Akpınar, başvuran ya da işe aldıklarının çoğuna tacizde bulundu. Tacize uğrayanlar ise korkudan polise gidemedi. Akpınar, sosyal medyadan tanıştığı Afyonkarahisar'da yaşayan Mutlu Menekşe (48) ile de bir ay önce dini nikâhla evlendi.Eşi sürekli sosyal medyada olan Mutlu Menekşe, ayrılıp evine dönmek istedi. Bu duruma sinirlenen Akpınar, kadını boğarak öldürdü, cesedi tek başına taşıyamayacağı için de öldürdüğü ikinci eşi Fatma Akpınar'dan olan kızı A.S.'yi arayıp hasta olduğunu söyledi. Eve gelen kızına yaşananları anlatan Akpınar, A.S.'yi ölümle tehdit ederek yardım etmesini istedi. Cesedi seyyar bağ direği aracına koyup metruk bir eve götüren Akpınar ve A.S. üzerini toprakla örttü.Ardından evine dönen A.S., birkaç saat sonra karakola giderek yaşananları itiraf etti. Akpınar'ın 1984'te öldürdüğü ilk eşi Emine Akpınar'dan olan oğlu Ramazan A. konuştu.Ramazan A., 'Annemi ben çok küçükken öldürmüş. 3. eşini öldürdüğünü haberlerden öğrendim. Necati Akpınar benim babam değil. Ben öksüz, yetim bir çocuğum' dedi. Necati Akpınar'ın, ilk eşi Emine Akpınar'ı 1984'te bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma Akpınar'ı da 2003'te ütüyle yaktıktan sonra, tedavi için gittiği hastanede yine bıçaklayarak öldürdü.Mutlu Menekşe memleketi Afyonkarahisar'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Menekşe'nin kızı Gaye Y.'nin 'Bırakın bir kez (tabutuna) sarılayım' diye ağıt yakması yürekleri sızlattı.