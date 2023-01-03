  • USD: 18,70 - 18,74
  • EURO: 19,98 - 20,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kütahya'da 3 çocuğunun annesi eşini, bıçaklayarak öldürdü

Kütahya’da İsmail Türün, evde tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Ayşegül Türün’ü bıçaklayarak öldürdü.

Ekleme: 3.01.2023 - 13:46 Güncelleme: 3.01.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Kütahya'da 3 çocuğunun annesi eşini, bıçaklayarak öldürdüKütahya'da temizlik işçisi olan İsmail Türün (44), Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle eşi 3 çocuk annesi Ayşegül Türün (31) ile tartıştı. Çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken İsmail Türün, eşini birçok kez bıçaklayıp evden çıktı ve yolun karşısındaki markete gitti.

3 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü

Burada eşini öldürdüğünü itiraf eden İsmail Türün, polise haber verilmesini istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, katil zanlısı İsmail Türün'ü evin önünde gözaltına aldı. Evde yapılan incelemede ise Ayşegül Türün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından İsmail Türün, ifadesi için emniyete götürüldü.

Çocuklardan ikisinin olay esnasında okulda olduğu öğrenildi

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ise Ayşegül Türün'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; çiftin çocuklarından ikisinin olay sırasında okulda olduğu, birinin ise başka bir odada uyuduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da 3 çocuğunun annesi eşini, bıçaklayarak öldürdü
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Demirtaş'tan muhalefete 'bir olalım' çağrısı: Ortak aday belirlemezsek trajedi yaşanır
Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaş'a sordu: Bu nasıl ülkücülük?
Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
İstanbul'u kana bulayacaktı: Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı
En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü: İşte emeklilik maaşı hesaplama tabloları!
Enflasyon oranı açıklandı! Aralık 2022 Enflasyon oranı ile TÜFE ne kadar oldu?
HDP’li meclis üyesinden hadsiz açıklama: Askeri operasyonların olmadığı bir yıl diliyorum
Yeni yılda dev projeler tam gaz! İşte Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak projeler...
Mersin'de 250 polisle şafak operasyonu: 14 adres eş zamanlı basıldı
NATO yolunda kritik adım! İsveç terörle mücadeleyi anayasaya soktu...
Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'den PKK propagandası!
Bakan Dönmez açıkladı! 'Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak' Anlaşma yarın imzalanacak...
Gazeteci Ertuğrul Özkök Türkiye'nin yatırımlarla dünyaya mesaj verdiğini söyledi!
Bakan Soylu'dan 'kadına şiddet' mesajı: Sıfır olana kadar mücadeleye devam
AK Parti MYK Toplantısı: Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv'de İslam düşmanlığı: Ne taşıyor nereden bileceğiz?
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi...
Yunanistan soruşturma başlattığı Önder Mümin'in Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığı ortaya çıktı!
PKK/YPG gerçeğini ifşa eden Hollandalı gazeteci: Ölüm tehditleri alıyorum
Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için alarm! Perşembe gününe kadar dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için alarm! Perşembe gününe kadar dikkat

Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu