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İstanbul'u kana bulayacaktı: Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'de terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı.

İstanbul'u kana bulayacaktı: Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı
Ekleme: 3.01.2023 - 12:16 Güncelleme: 3.01.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'u kana bulayacaktı: Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından bildirilen bilgiler kapsamında DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütünün yayın organları aracılığıyla ülkeye yönelik eylem yapılması, özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönündeki propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan ve tehdit içerikli video çeken şüphelinin M.A olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.A'yı yakaladı. Adreste yapılan aramada, DEAŞ terör örgütünün sözde flama, bayrakları ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar ile M.A'nın planladığı 'yalnız kurt' eyleminde kullanacağı bıçak, keser gibi materyaller ele geçirildi.

Dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise zanlının, eylem ve faaliyette bulunmak üzere yeni katılan bir şüpheliyi terör örgütüne biat ettirdiğine dair video bulundu. Ele geçirilen dokümanlardan, şüphelinin ülkede bulunan yerli ve yabancı turistlere, turizm tesislerine yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı.
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