Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla Fethiye’de FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan firari Y.Ş., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca "silahlı terör örgütüne üye olma – FETÖ/PDY" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.Ş., Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesinde TEM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyonla yakalandı.Y.Ş. tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.