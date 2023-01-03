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Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaş'a sordu: Bu nasıl ülkücülük?

PKK'lı terörist tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümünde geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2022 yılında bir paylaşım yapmamıştı. Yavaş'ın paylaşım yapmamasına ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Enver Aysever, "Mansur Yavaş niye bir paylaşımda bulunmuyor 2022 yılında? Çünkü cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Çünkü Kürt oylarına ihtiyacı var. Bu nasıl ülkücülük?" dedi.

Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaş'a sordu: Bu nasıl ülkücülük?
Ekleme: 3.01.2023 - 11:55 Güncelleme: 3.01.2023 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaş'a sordu: Bu nasıl ülkücülük?
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, Youtube yayınında PKK'lı terörist tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'PAYLAŞIM YAPMAMASI İLGİNÇ BİR DURUM'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2022 yılında Çakıroğlu için bir paylaşımda bulunmadığını ifade eden Aysever, Yavaş'ın paylaşım yapmamasının ilginç bir durum olduğunu şu sözlerle anlattı:

'2022 yılında Mansur Yavaş bir paylaşımda bulunmuyor. Mansur Yavaş niye bir paylaşımda bulunmuyor 2022 yılında?

'KÜRT OYLARINA İHTİYACI VAR'

Çünkü cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Çünkü Kürt oylarına ihtiyacı var. O zaman ben de soruyorum nasıl bir ideolojik tutarlılık? Nasıl bir ülkücüyüz biz, davayı satmayız, milletperveriz falan nerede?'

Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaş'a sordu: Bu nasıl ülkücülük?

YAVAŞ GEÇTİĞİMİZ SENELERDE FIRAT ÇAKIROĞLU'NU ANMIŞTI

Yavaş, 2021 yılında yaptığı paylaşımla Fırat Çakıroğlu'nu şu sözlerle anmıştı:

'Fırat Yılmaz Çakıroğlu bugün yaşasaydı öğretmen olacaktı. Kendi gibi mert ve yiğit çocuklar yetiştirecekti.

Fırat'ı ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, vaktiyle bir Fırat varmış, var olsun.'

NE OLMUŞTU?

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, Semo, 'kasten öldürmek', 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan sanıklar eski EÜ Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'e 'görevi ihmal' suçundan 20 biner lira para cezası verilmişti. Ayrıca, aynı suçtan yargılanan rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Silkü ve genel sekreter Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan beraat etmişti.
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