En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü: İşte emeklilik maaşı hesaplama tabloları!

Emekli zammı 2023 refah payı hariç belirlendi. Milyonlar emekli maaşı zammı için bir yandan TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarına bir yandan da emekli maaşları için ek zam açıklamalarına odaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların alım gücünü artıracak ve enflasyonun tahribatını kademe kademe iyileştirecek sosyal refah artışları için hükümete talimatı verdi. Bununla beraber Asgari ücretin rekor zam oranı ile belirlenmesi emekli maaşı hesaplama işlemleri için ek zamda beklentileri artırdı.Refah payı hariç emekli zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?Refah payı ile emekli zammı ne zaman açıklanacak?Emekli zammı hesaplama nasıl yapılacak?En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?İşte masadaki ek zam senaryolarıyla beraber tüm emekli maaşı hesaplama tabloları...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.6 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 2023 refah payı hariç netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası ek zam çalışmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşması bekleniyor.Yeni ekonomi modeli çervesinde Türkiye bir yandan ihracat yönlü büyüme stratejisini benimserken bir yandan da sosyal refah düzenlemelerine yoğunlaştı. Türkiye 2022 yılında 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken aynı ivmenin 2023 yılında da artarak sürmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki güçlü büyümenin tabana yayılarak ücretli, emekli ve memurların alım gücünün artırılarak kademe kademe enflasyon tahribatın arındırılması için hükümete talimatını verdi.Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası ilk adım asgari ücret zammı için atıldı. 2023 yılında uygulanacak en düşük net asgari ücret Temmuz ayına göre yüzde 54,7 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artarak 8.506 TL brüt 10.008 TL olarak belirlenerek beklentilerin üzerinde geldi.Asgari ücret 2023 hem TL bazlı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı hem de 298 dolardan 455 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.Asgari ücret sonrası sıra memur ve emekli zammı için yapılacak refah payı zam oranına geldi.Asgari ücretin beklentilerin üzerinde enflasyonun rakamlarının çok üzerinde belirlenmesi SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için de hesapları değiştirdi. Başkan Erdoğan, 'Alım gücünü artırın' talimatını vermesi sonrası hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde milyonların gelirini artıracak sosyal refah düzenlemelerini memur ve emekli zammı çerçevesinde gerçekleştiriyor.Asgari ücretin enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmesi sonrası gözler 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur maaş zammı için yapılacak düzenlemeye çevrildi. Başkan Erdoğan, emekli ve memur zammı ile maaş artışlarını yine bu yaklaşımla yapacaklarının altını çizerek, 2024'te tek haneli enflasyona dönüleceğine işaret etti.Ocak 2022'de SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48 olurken, Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyon rakamı yüzde 42,35 oldu. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için doğrudan zam oranı oldu. 2022 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisi toplam yüzde 78,6 zam aldı.Ocak 2022 döneminde en düşük emekli maaşı için sosyal refah düzenlemesi devreye girdi. Yıllık enflasyonun yüzde 36,08 olduğu ortamda sosyal refah düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.Bununla beraber dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalının hesaplanan aylığı en düşük 3.500 TL belirlendi. Buna göre örneğin;Yüzde 75 hak sahibi dul eş, 3.500 TL'nin yüzde 75'i kadar hak sahibi olarak 2.625 TL maaş aldı.Yüzde 50 hak sahibi dul eş, 3.500 TL'nin yüzde 50'i kadar hak sahibi olarak 1.750 TL maaş aldı.Yüzde 25 hak sahibi yetim çocuk, 3.500 TL'nin yüzde 25'i kadar hak sahibi olarak 875 TL maaş aldı.Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emekli zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,05 olarak kayıtlara geçerken bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 zam oranı olarak keşinleşti.Aralık enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla beraber 6 aylık zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lular için kesinleşmişti. Bu rakamların ardından Çalışma Bakanlığı sosyal refah artışları için yaptığı çalışmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak.Masada 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için yüzde 30-40 arasında değişen bir zam hesabı bulunuyor. Ekonomistlerin memur zammı içinde benzer bir beklentisi oluştu.Bu iki kurumun enflasyon beklentisi ortalaması ise yüzde 66,70 oldu. Ortalama 6 aylık enflasyon beklentisi de 17,10 oldu. Bu rakam aynı zamanda refah payı hariç emekli zammı beklentisi oldu.Ortalama enflasyon beklentisi ve masadaki refah artışı hesaplarıyla beraber yüzde 30, 35 ve yüzde 40 ek zamlı emekli Ocak zammı ile taban aylıklarının hesabı belli oldu:Asgari ücretin 8.506 TL olarak belirlenmesi sonrası en düşük emekli maaşı oransal olarak ücretin yüzde 41'ine geriledi. Bu oran zam öncesi yüzde 63,63 seviyesindeydi.Bu oranın aynen korunması durumunda; en düşük emekli maaşı 8.506 TL'nin yüzde 63,63'ü alınarak hesaplanırsa 5.412 TL olacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı için sosyal refah düzenlemesi devreye girerek yüzde yüzde 54,6 zam almış olacak.En düşük emekli aylığı için ücret aralığı ise 5000-5500 TL arasında oluştu.Örneğin asgari ücret oranına göre en düşük emekli maaşı rakamının belirlenmesi durumda;Yüzde 75 hak sahibi dul eş, 5.412 TL'nin yüzde 75'i kadar hak sahibi olarak 4.059 TL,Yüzde 50 hak sahibi dul eş, 5.412 TL'nin yüzde 50'i kadar hak sahibi olarak 2.706 TL,Yüzde 25 hak sahibi yetim çocuk, 5.412 TL'nin yüzde 25'i kadar hak sahibi olarak 1.353 TL maaş alacak.Memur ve emekli zammı için yapılacak sosyal refah düzenlemesinde çalışmalar tamamlanınca son rakamlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası sosyal refah artışlarının hafta içinde duyurulması bekleniyor.