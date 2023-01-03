Dünya bunu konuşuyor! Havada dehşet: 2 helikopter çarpıştı

Avustralya'da korkunç bir haza meydana geldi. 2 helikopter havada çarpıştı. Çarpışma sonucu 4 kişi hayatını kaybettti,9 kişi yaralandı. Tanıklar dehşet anlarını ' Silah sesi gibi bir patlama duyduk' sözleri ile anlattı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz berlilenemezken görgü tanıkları trajediyi anlattı.Dünya bunu konuşuyor! Havada dehşet: 2 helikopter çarpıştıAvustralya basınında yer alan haberlere göre, Queenslandlı emniyet yetkilisi Gary Worrell, eyaletin Gold Coast kentinin Main Beach sahilinde yerel saatle 13.59'da iki helikopterin havada çarpıştığını açıkladı.Worrell, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 9 kişinin yaralandığını söyledi.Queenslandlı yetkililerin açıklamasında, kazanın Seaworld Tema Parkı yakınlarında meydana geldiği ifade edildi.Açıklamada, kazada ölen ve ağır yaralananların hepsinin aynı helikopterden olduğu belirtildi.Olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, kazaya karışan ve üzerinde Seaworld logosu bulunan helikopterin başarıyla indiği bildirild