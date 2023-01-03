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Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç çarpıştı

Görüş mesafesi kentte 10 metreye düşerken, 10 araç birbirine girdi. Aralarında tırların da bulunduğu araçlar olay yerinden çekildi.

Ekleme: 3.01.2023 - 12:46 Güncelleme: 3.01.2023 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç çarpıştıBursa'da etki gösteren sis sonucunda göz gözü görmedi.

Yaşanan olay, kazaya da davetiye çıkardı.

Sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi.

10 araç birbirine girdi
Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

Ulaşım sağlanamadı
Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.

Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç çarpıştı

Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç çarpıştı
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