Bahçeli'den seçim tarihine ilişkin açıklama: Biz her iki seçeneğe de hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.2023 yılının ilk grup toplantısında hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sosyal medya platformlarımdan, televizyonlardan toplantımızı takip eden kardeşlerimizi hasret ve muhabbetle kucaklıyorum.Tüm islam aleminin yeni yılını içtenlikle tebrik ediyorum. 2023 yılı Türkiye'nin 100 yıllık tecrübe yıldır. 2023 yılı Türkiye'nin kuruluşu, milli hedef ve ülkülerin yükseliş yılıdır.Kurtuluşumuzun fikri kaynağı Türk milliyetçiliğidir. İlhamını ecdadından alarak Devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen lider bellidir. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milli Mücadelenin her safhasında emeği geçen dava arkadaşları ise kahramanlar kuşağıdır. Yeminli Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmesini bildik. Vicdanını aldırmış, onurunu uçurumdan aşağı atmışlar, vatanı nereden bilecekler. Bu yıl Türk tarihinin bir karar noktasıdır. Geçmişten ders alan bir ittifak ahlakının yeni yüzyıla Türk damgası vurması artık bir hayal değildir. 2022, lider Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise harekete geçme yılıdır.Kriz ve kaos dalgalarıyla, huzursuzluk ve umutsuzluk sancılarıyla 2022 ağır sorunlara sahne olmuştur. Dünya genelinde kavga ve kutuplaşmala dinamikleri daha da sertleşmiştir. Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Avrupa'ya, gelişen ve gerçekleşen gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlar daha refah dolu bir hayata uzak kalmıştır. Buna karşılık Türkiye her anlamda öne çıkmış, sesini yükseltmiştir. Ülkemiz bilhassa diplomaside altın yılını yaşamıştır. Dünya çapında en çok büyüme kaydeden ülkelerden biri olmuştur. EYT'li 2 milyon vatandaşımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atılmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı TBMM'de gereğini gecikmeden yapılacak, hak hak sahibine iade edilecektir. Asgari ücretin 8500 liraya çıkarılması, memur ve emekli maaşları zamları, 2023'ün çok daha güzel olacağının niteliğindedir.Ülkemiz 2023 yılına pek çok müjdeyle girmiştir. Laf değil icraat üretilmiştir. Verdiğimiz sözler sırasıyla yerine getirilmektedir. Türkiye prangalarından bütünüyle kurtulacaktır. Milletimizin her talebi haklıdır, ifası mutlaka sağlanacaktır.Yerli ve milli otomobil yapan, insansız savaş uçağını gökyüzüyle buluştaran, kimseye el avuç açmayan Türkiyemizle ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyetin yeni yüzyılına lider Türkiye'nin şeref madalyasını asacağız. Kimse sabrımızı, yanlışa yorumlamasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz odakların bizimle aşık atması bize ayar verme küstahlığına tenezzül etmeleri sonuç vermeyecektir. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak nefret kusanlara 2023'ü kirlettirmeyeceğiz. MHP'nin şerefine musallat olan kepazeleri affetmeyeceğiz.MHP, anlayana az, anlamayana da çok gelir. Daldan dalaya atlayan ahlaksızlara diyorum ki asidi kaçmış gazoz gibisiniz hiç tat vermiyorsunuz. Doğrudan şaşmayız, milletimiz ve ülkemizden asla ayrılmayız. Birileri iftira etti diye yolumuzdan dönmeyiz. Belanın üzerine gitmeyiz, üzerimize gelen beladan da kaçmayız. Ayağımıza basan olursa buna da tahammül etmeyiz.Türkiye Cumhureyeti'nin 100. yılında hem 13. cumhurbaşkanını hem de TBMM'yi belirleyeceğiz. Seçimler ister zamanında yapılsın ister erkene çekilsin biz hazırız. 6'lı masayı partiyi oluşturan partilerin Nisanda yapılacak seçime tamam deyip sonrasına uzak durmaları dengesiz bir siyaset örneğidir. Meclis çatısı altında sorgulanan amaçlarıyla bir uzlaşmaya yanaşmaları son derece güçtür. Bu ittifakın Türkiye'ye güveni yoktur. Kılıdçaroğlu, 2022'nin son günlerinde sorulan adaylık sorusuna, 'niye merak ediyorsunuz?' diyerek korkunun esiri olduğunu gözler önüne sermiştir. Gizlenen nedir, sayın Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kimse ondan bahset. Elbette zillet ittifakı fırtına koparsa bizde yaprak kımıldamaz. Zillet ittifakının masası devrilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi 'loading' mesajları çaresizliktir. Türk milleti notunu peşinen verdiği siyaseti bir daha sözlüye bile kaldırmayacaktır. Geleceğin koordinatlarını cumhur ittifakı çizecektir. Yeni sistemin birinci 5 yılı başarıyla geçmiştir.Sosyal ve ekomomik sorunların hepsi bitecektir. Yoksulluğu bitireceğiz.Zillet ittifakı Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Türkiye'de iktidarın yolu başkentlerden geçmez. İktidarın yolu millettir. Zilletin yolu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. Türkiye'yi yenemezler.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılı gıpta edilecek kadar başarılıdır. Ekonomiden, siyasete, terörle mücadeleden, egemenlik çıkarlarımıza kadar her alanda göz doldurmuştur. Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı bu yüzdendir. Ağızlarından düşürmedikleri parlamenter sistem, istiktarsız yıllara özenmektir. Parlamenter sistem günahıyla sevebıyla miladını doldurmuştur. 6+1 formatı masanın kuru gurultusu yeni sisteme muhalefet üzerine inşa edilmiştir. Bu yüzden zillet ittifakı şuursudur. Zillet ittifakı milletimizin beklentilerini anlamaktan mahrumdur. Türkiye Yüzyılı'nın güneşi Cumhur ittifakı ile doğacaktır. Fitneye geçit vermeyeceğiz.MHP olarak, siyasi çalışmalarımızı heyecanla sürdüreceğiz. Hiçbir bozguncunun planına dahil olmayacağız. Davamızı şerefsizce suçlayanlar vardır ve takibimiz altındadır. Bilinmelidir sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Bir ayak gelene iki ayak gideriz. Özellikle meclis çalışma takvimi içerisinde cumhur ittifakı çalışmalarından ödün vermemeliyiz.