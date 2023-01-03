Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

Ankara'da, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik jandarma operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı'nca Çankaya ilçesinde E.A.'nın, iklimlendirme sistemi kullanıp, evde uyuşturucu imal ettiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 29 Aralık'ta adrese yapılan operasyonda E.A. gözaltına alındı; 1200 kilo kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Mamak ilçesinde de M.D., 30 Aralık'ta, üzerinde 27 uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olan hapla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.