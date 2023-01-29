EYT'de sona gelindi: Düzenleme yarın Meclis'e geliyor
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçmesine kısa bir süre kaldı. Milyonları ilgilendiren EYT teklifi, yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
AK Parti'li kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı.
Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.
Trt Haber'in haberine göre, teklifinin şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın beklediği EYT düzenlemesi için geriye sayım başlarken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT adaylarının dikkat etmesi gereken 9 maddeyi tek tek açıkladı.
İki milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor
Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.
8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.
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