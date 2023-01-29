EYT'de sona gelindi: Düzenleme yarın Meclis'e geliyor

AK Parti'li kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı.Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.Trt Haber'in haberine göre, teklifinin şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın beklediği EYT düzenlemesi için geriye sayım başlarken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT adaylarının dikkat etmesi gereken 9 maddeyi tek tek açıkladı.Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.