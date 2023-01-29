CHP ve İyi Parti arasındaki anket anlaşmazlığı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir zaman kala altılı masada yaşanan aday belirsizliği sürüyor.İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılan son toplantıda da adaylık profili bir türlü şekillenmedi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi adaylık için öne çıksa da ortak adayın, 13 Şubat'taki liderler zirvesinde belirleneceği öğrenildi.Ancak kamuoyuna açıklamanın sonraki günlerde yapılacağı da gelen bilgiler arasında.Bu durumun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İyi Parti ile CHP arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı aday göstermek isteyen İyi Parti, yaptırılacak anketlere göre hareket etmek istiyor.CHP'de ise adaylığa en uygun ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürekli dillendiriliyor.Bir sonraki toplantıya kadar anketler yaptırılacakYaşanan anlaşmazlığın son bulması için ise bir kez daha kamuoyu yoklaması yaptırılacak.13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya kadar yaptırılacak anketlerle adayların ismi şekillenecek.Çıkan isimler de altılı masanın gündeminde olacak.