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Beyaz Gazete
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CHP ve İyi Parti arasındaki anket anlaşmazlığı

CHP ve İyi Parti arasında yaşanan adaylık krizinin çözümü için bir sonraki toplantıya kadar anketler yaptırılacak. Çıkan isimler 13 Şubat’ta altılı masanın gündeminde olacak.

CHP ve İyi Parti arasındaki anket anlaşmazlığı
Ekleme: 29.01.2023 - 11:00 Güncelleme: 29.01.2023 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
CHP ve İyi Parti arasındaki anket anlaşmazlığı
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir zaman kala altılı masada yaşanan aday belirsizliği sürüyor.

İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılan son toplantıda da adaylık profili bir türlü şekillenmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi adaylık için öne çıksa da ortak adayın, 13 Şubat'taki liderler zirvesinde belirleneceği öğrenildi.

Adayın belirlenmesi 13 Şubat'taki toplantıya kaldı
Ancak kamuoyuna açıklamanın sonraki günlerde yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

Bu durumun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İyi Parti ile CHP arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

CHP ile İyi Parti arasında 'adaylık' krizi
Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı aday göstermek isteyen İyi Parti, yaptırılacak anketlere göre hareket etmek istiyor.

CHP'de ise adaylığa en uygun ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürekli dillendiriliyor.

CHP ve İyi Parti arasındaki anket anlaşmazlığı
Bir sonraki toplantıya kadar anketler yaptırılacak
Yaşanan anlaşmazlığın son bulması için ise bir kez daha kamuoyu yoklaması yaptırılacak.

13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya kadar yaptırılacak anketlerle adayların ismi şekillenecek.

Çıkan isimler de altılı masanın gündeminde olacak.
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