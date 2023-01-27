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Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan skandal eylemini Danimarka'da da geröekleştirmeye hazırlanıyor. Bugün üç farklı yerde Kur'an-ı Kerim yakacağını söyleyen Rasmus Paludan'a Danimarka'nın izin verdiğinin öğrenilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçisini çağırdı.

Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Ekleme: 27.01.2023 - 14:27 Güncelleme: 27.01.2023 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Rasmus Paludan skandallarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bugün üç farklı lokasyonda Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan Rasmus Paludan'ın skandal eylemine Danimarka'nın izin vermesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı belirtildi.

İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'e konuşan Paludan, bugün skandalına yenisini ekleyecek. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 adet Kur'an-ı kerim yakacağını söyleyen Paludan'ın eylemlerinin birinin cami önünde diğerlerinin de Rus ve Türk büyükelçilikleri önünde yapılacağı yazıldı.

Haberde, Paludan'ın Kopenhag'daki Türk büyükelçiliğinde Kuran'ların yakılmasının son olmayacağına dair söz veridiği belirtildi.

Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

KÜSTAH SÖZLER

Paludan verdiği röportajda,'Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu açıklayacağım. Artık İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre, o bunu yapana kadar ona ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım.' dedi.

Her cuma saat 14.00'da Kur'an-ı Kerim yakacağını ifade eden Paludan, İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine kadar eylemlerini sürdüreceğini söyledi. Alçak kampanyasının ne kadar süreceğine ise Başkan Erdoğan'ın karar vermesi gerektiğine yönelik küstah ifadeler kullandı.

DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRILDI
Paludan'ın skandal eylemini bugün gerçekleştirmesine izin verşldiğini öğrenen Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, 'Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine' Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
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