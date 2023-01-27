Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

Rasmus Paludan skandallarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bugün üç farklı lokasyonda Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan Rasmus Paludan'ın skandal eylemine Danimarka'nın izin vermesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı belirtildi.İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'e konuşan Paludan, bugün skandalına yenisini ekleyecek. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 adet Kur'an-ı kerim yakacağını söyleyen Paludan'ın eylemlerinin birinin cami önünde diğerlerinin de Rus ve Türk büyükelçilikleri önünde yapılacağı yazıldı.Haberde, Paludan'ın Kopenhag'daki Türk büyükelçiliğinde Kuran'ların yakılmasının son olmayacağına dair söz veridiği belirtildi.KÜSTAH SÖZLERPaludan verdiği röportajda,'Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu açıklayacağım. Artık İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre, o bunu yapana kadar ona ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım.' dedi.Her cuma saat 14.00'da Kur'an-ı Kerim yakacağını ifade eden Paludan, İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine kadar eylemlerini sürdüreceğini söyledi. Alçak kampanyasının ne kadar süreceğine ise Başkan Erdoğan'ın karar vermesi gerektiğine yönelik küstah ifadeler kullandı.Paludan'ın skandal eylemini bugün gerçekleştirmesine izin verşldiğini öğrenen Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, 'Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine' Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.