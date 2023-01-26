Arnavutluk’tan gelen TIR’a uyuşturucu operasyonu

Arnavutluk üzerinden İstanbul'a TIR ile uyuşturucu sokacağı bilgisini alan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ekipler TIR'ı Türkiye'ye giriş yaptığı adan itibaren takip etmeye başladı.TIR'ın Tekirdağ'da bir TIR parkına girmesiyle havanın kararması ile araçla göz temasının kesilebilecek olması ve uyuşturucu maddelerin başka bir araca yüklenebilme ihtimaline karşı operasyon kararı alan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçerek arama ve el koyma kararı çıkarttı.Arnavutluk'tan gelen TIR'a uyuşturucu operasyonuTalimat sonrası Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon yaparak TIR'ı aramaya başladı. Yapılan aramada TIR'ın taban kısmında zulalanmış 122 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. TIR'ın sürücüsü Arnavut uyruklu Fatmır Ferko gözaltına alındı.