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Ali Babacan: 6'lı masada aday önerisi konuşmayacağız

2023 seçimlerine sayılı günler kalmasına rağmen 6'lı masa, bugünkü toplantıda da aday konuşmayı rafa kaldırdı.

Ali Babacan: 6'lı masada aday önerisi konuşmayacağız
Ekleme: 26.01.2023 - 13:01 Güncelleme: 26.01.2023 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan: 6'lı masada aday önerisi konuşmayacağız
Türkiye 2023 seçimlerine kilitlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs'ı işaret ettikten sonra siyasetteki hız artmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık çalışmalarına aylar öncesinden start verirken, 6 partinin oluşturduğu ve HDP'nin dışardan destek verdiği muhalefet cephesinde yaprak kımıldamıyor.

Masa 11. kez toplandı
Bugün İyi Parti ev sahipliğinde 6'lı masa liderleri 11. kez bir araya geldi.

İlk kez aday ismi konuşulacaktı
Yapılacak toplantı öncesi masada ilk kez aday isminin konuşulacağına yönelik parti kurmaylarından bilgiler geldi.

Yapılacak toplantıda her partinin kendi adayını önermesi beklenirken, muhalefet cephesinden beklenmeyen bir açıklama geldi.

'Aday önerisiyle gitmeyeceğiz'
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, toplantıda ağırlıklı olarak usul ve yöntemin konuşulması gerektiğini belirterek, toplantıya aday önerisiyle gitmeyeceklerini söyledi.

'Öncelik olarak usul ve yöntem konuşulmalı'
Ali Babacan'ın aday üzerine yaptığı açıklama şu şekilde:

'6'lı masa toplantısında ağırlıklı olarak usul ve yöntemin konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Genel Başkanlardan isim öneren, bazı isimlerle ilgili istişare yapmak isteyenler olursa, kuşkusuz o istişare içinde biz de oluruz ama biz 6'lı masaya bir aday önerisiyle gitmeyeceğiz. Bir sistem ve usul tartışması hazırlığı içinde 6'lı masaya oturacağız.'
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