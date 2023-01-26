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ABD Wagner'i 'uluslararası suç örgütü' ilan etti...

ABD, Rus paralı asker şirketi Wagner’i resmi olarak "uluslararası suç örgütü" olarak ilan etti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby daha önceki günlük basın toplantısında, Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Rus paralı askeri grubunu, ABD Hazine Bakanlığının "ciddi bir uluslararası suç örgütü" olarak tanıyacağını bildirmişti.

ABD Wagner'i 'uluslararası suç örgütü' ilan etti...
Ekleme: 26.01.2023 - 20:22 Güncelleme: 26.01.2023 - 20:36 / Editör: Ozge Selin
ABD Wagner'i 'uluslararası suç örgütü' ilan etti...
Amerika Birleşik Devletleri, Rus paralı asker şirketi Wagner'i resmi olarak 'uluslararası suç örgütü' olarak ilan etti.

Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığının Rus askeri şirketi Wagner grubunu 'uluslararası suç örgütü' olarak tanıyacağını duyurmuştu.

ABD Wagner'i 'uluslararası suç örgütü' ilan etti...

'CİDDİ BİR ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜ'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Rus paralı askeri grubunu, ABD Hazine Bakanlığının 'ciddi bir uluslararası suç örgütü' olarak tanıyacağını bildirmişti.

Kirby bu toplantıda Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner grubu arasında anlaşmazlıklar olduğunu öne sürerek, Wagner grubunun sahada merkezi bir güç haline geldiğini söyledi.

ABD Wagner'i 'uluslararası suç örgütü' ilan etti...

UYDU FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Wagner grubuna ve farklı kıtalardaki destekçilerine ek yaptırımlar uygulayacaklarını ifade eden Kirby, ayrıca, Kuzey Kore'nin geçen yıl Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğrafları paylaştı. Kirby, paylaştığı fotoğraflara göre, Kuzey Kore'den silah sevkiyatının trenlerle konteynerlere doldurularak Rusya'ya ulaştırıldığını öne sürdü.

ABD Wagner'i 'uluslararası suç örgütü' ilan etti...

Kirby, Kuzey Kore'nin bu eylemlerini kınayarak, bu ülkeden yapılan silah transferlerinin BMGK'nin ilgili kararlarının doğrudan ihlali olduğunu kaydetti.

John Kirby, bu hususta BM'yi bilgilendirdiklerini ifade etti.
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