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Yargıtay’dan YSK’ya giden ikinci isim Talip Bakır oldu

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) 5 üyenin görev süresi 24 Ocak’ta doluyor. YSK üyeliği için görev süresi dolanların yerine Danıştay’dan 2 üye seçilmiş, Yargıtay’dan ise 3 üyenin seçimi için yarış devam ediyordu. Yargıtay’da YSK seçimlerinde 11. tura gelinirken, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu’nun ardından Talip Bakır da YSK üyeliğine seçildi.

Ekleme: 25.01.2023 - 13:53 Güncelleme: 25.01.2023 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay’dan YSK’ya giden ikinci isim Talip Bakır oldu
Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri doluyor. Bu kapsamda 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı. Danıştay'daki seçimler ilk günde tamamlanırken, Ali Çopur ve İsmail Kalender Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine seçilmişti. Yargıtay'da ilk aşamada 16 üye adaylığını açıklamış, 11. Tura gelinirken 6 aday yarışa devam ediyordu. İlk olarak 11. Turda Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu YSK üyeliğine seçilirken, ikinci isim ise Yargıtay 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır oldu. Yargıtay'dan YSK'ya gidecek 3 isimden ikisi belirlenirken, kalan bir üyenin seçilmesi için seçim devam ediyor.

Yargıtay'daki seçimler 18. tur ile Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Bülent Savtok, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta, Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Necip Topuz ve Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Badalı arasında sürüyor.

YENİ ÜYELER YEMİN ETTİKTEN SONRA BAŞKAN SEÇİLECEK

Yeni üyeler seçildikten sonra görev süresi dolan üyelerin yerine yemin edecek. Yemin töreni sonrasında, 24 Ocak'ta halen göreve devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli yapılacak oylama sonrasında en çok oy alan üye, YSK Başkanı olacak ve seçimi yeni başkan yürütecek. Yargıtay ve Danıştay kontenjanından yeni seçilen üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

Toplamda 11 üyesi bulunan YSK, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 6'sını Yargıtay, 5'ini de Danıştay Genel Kurulları kendi üyeleri arasından 6 yıllığına seçiyor. YSK, son dönemde yedek-asil ayrımı yapmadan 11 kişilik bir kurul gibi çalışıyor. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de YSK'nın bütün toplantı ve görüşmelerini izlemek için katılabiliyor.
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