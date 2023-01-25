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Finlandiya Türkiye'ye karşı uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı

Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019'dan bu yana Türkiye'ye karşı uyguladığı silah ambargosunun kaldırıldığını ve satış için lisans verildiğini bildirdi. Silah ambargosunun kaldırılması, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi için öne sürdüğü şartlardan biriydi.

Finlandiya Türkiye'ye karşı uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
Ekleme: 25.01.2023 - 19:13 Güncelleme: 25.01.2023 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya Türkiye'ye karşı uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
Terör örgütlerine desteği nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı Finlandiya, yeni bir adım attı.

Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019 yılından beri yürürlükte olan 'Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı ambargosunu' kaldırıldığını ve satış için lisans verildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ ŞARTLARINDAN BİRİYDİ

Savunma Bakanlığı Danışmanı Riikka Pitkanen, AFP'ye yaptığı açıklamada, zırhlı çeliğin bir Türk şirketine satılması için ihracat lisansının salı günü verildiğini söyledi.

Yetkili, 'Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'ye hiçbir ticari ihracat lisansı verilmemişti.' ifadesini kullandı.
Silah satış izni, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi için öne sürdüğü şartlardan biriydi. İsveç söz konusu adımı eylül ayı sonunda atmıştı.
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