Fatih Altaylı'dan CHP’ye 25 kişilik liste tepkisi: Muhalefet açısından durum tam felaket!

Kesin olmamakla birlikte 14 Mayıs'ta 2023'te yapılacağı düşünülen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kalmasına rağmen altılı masanın adayı henüz belli değil.Öte yandan İYİ Parti haricindeki partilerin CHP listelerinden aday gösterileceği iddiası da muhalif cepheye adeta bomba gibi düştü.Kulisleri karıştıran iddia ile ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı CHP yönetimine adeta ateş püskürdü.'Ortak liste yanlışı' başlıklı yazısında 'Herkes biliyor ki, Gelecek, Saadet ve DEVA CHP listesinde seçime girerse, bunun CHP'ye tek kuruş faydası olmaz.' diyen Altaylı şu ifadelere ver verdi:'Bu partilerin seçmenlerinin belki çok az bir bölümü CHP amblemine mühür basar. Bir o kadar CHP'li de “Ben Davutoğlu'na mı oy vereceğim, ben Babacan'a mi oy vereceğim, ben Sadullah Ergin'e mi oy vereceğim” der ve gider oyunu başka yere, İYİ Parti'ye veya Sol Birliğe basar.CHP'nin oyu 26 ise 27 olmaz, 28 ise 29 olmaz. Doğru olan, bu partilerin İYİ Parti listesi altında toplanması, bazı yerlerde CHP listelerine alınması. İşin garip tarafı ise iktidar yanlısı kalemlerin bu oyunlarına muhalefet partilerinden tek bir yalanlama dahi gelmemesi. Bu açık manipülasyonlar karşısında sessiz kalınması. Ya da bir ihtimal bu yazılanlar doğru. Ki o zaman zaten muhalefet açısından durum tam felaket.'