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ABD'den Ukrayna'ya M1 Abrams sevkiyatı: 31 adet tank gönderecekler

ABD Başkanı Biden, Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankını Ukrayna'ya göndereceklerini duyurdu. Biden, İngiltere ve Almanya'nın da tank göndereceğini sözlerine ekledi.

ABD'den Ukrayna'ya M1 Abrams sevkiyatı: 31 adet tank gönderecekler
Ekleme: 25.01.2023 - 20:09 Güncelleme: 25.01.2023 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Ukrayna'ya M1 Abrams sevkiyatı: 31 adet tank gönderecekler
Son dakika haberi... İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üç üst düzey ABD'li yetkili, düzenledikleri telekonferansta, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları teminatıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Ukraynalıların savunma kabiliyetlerini geliştirmek adına bu ülkeye 31 adet M1 Abrams tankı verileceğini açıklayan yetkililer, Ukraynalıların, uzun vadede topraklarını savunabilmek ve yeni taarruzlara karşı hazırlıklı olmak için bir süredir zırhlı araç talep etmeleri karşılığında söz konusu yardımın yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, bir Ukrayna taburuna denk geldiği için 31 M1 Abrams tankının verileceğini belirterek, bunun yanı sıra ülkeye 8 M88 tank kurtarma aracı da gönderileceğini ifade etti.

'DÜNYADAKİ EN İYİ TANKLAR'

Abrams'ın 'dünyadaki en iyi tanklar' olduğunu söyleyen yetkililer, bu tanklar sayesinde Ukraynalıların sahada manevra kabiliyetlerinin gelişeceğine ve tankların uzun vadede Ukraynalılar için kritik öneme sahip olacağına işaret etti.

Yetkililer, ABD'nin, Ukrayna askerleri için tankların nasıl kullanılacağına, bakım ve idamesine dair kapsamlı bir eğitim programı hazırlayacaklarını dile getirerek, söz konusu teminatın bu nedenle zaman alabileceğini ifade etti.

Yetkililer, Abrams tanklarının Ukrayna'ya, geçen hafta duyurulan ABD'nin ordu envanterinden 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım paketi kapsamında verileceğini belirterek, bu paketin muhtelif türlerde 500'den fazla zırhlı araç ile hava savunma ve top mermisi gibi çeşitli teçhizatlar içerdiğini aktardı.

ABD'den Ukrayna'ya M1 Abrams sevkiyatı: 31 adet tank gönderecekler

ABD'DE UKRAYNA'YA TANK DESTEĞİ

Açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya 31 adet tank göndereceklerini duyurdu.

Abramsların 'dünyanın en yetenekli tankları' olduğunu belirten Biden, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi. ABD Biden, İngiltere ve Almanya'nın da tank göndereceğini sözlerine ekledi.

ALMANYA'DAN UKRAYNA'YA DESTEK

Diğer yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini belirten Scholz, bu ülkeye tankların yanı sıra hava savunma sistemleri ve çok namlulu roketatarlar gibi silahlar da verdiklerine işaret etti.

Ukrayna'ya Leopard tankları sağlama kararının ardından bunun maliyetinin ne kadar olduğu ve bunu kimin üstleneceğine ilişkin soruya Scholz, 'Tam maliyeti burada şimdi söyleyemem. Ancak bunu (maliyeti) kendimiz üstleneceğiz.' yanıtını verdi.

Scholz, eğitim, mühimmat ve tamir gibi konularda sorumluluk alarak başka ülkelerle yakın işbirliği içinde Ukrayna'ya muharebe tankları gibi etkili savunma araçlarını tahsis ettiklerini kaydetti.
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