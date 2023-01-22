İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna meteoroloji uzmanlarından açıklama geldi. Gelen açıklamalarla beraber İstanbul kar yağışı için bu hafta içerisinde tarih verildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları ile havalarda ülke genelinde soğuyacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul kar yağışı olacak mı? İşte detaylar
İstanbul kar yağışı açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. 15 ilde sarı renk kodlu uyarı yapılırken, şiddetli rüzgardan sonra Balkanlardan gelen soğuk hava dalgaları sonrası kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.
Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.
MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.
METEOROLOJİK UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
22 OCAK 2023 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
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