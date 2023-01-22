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İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna meteoroloji uzmanlarından açıklama geldi. Gelen açıklamalarla beraber İstanbul kar yağışı için bu hafta içerisinde tarih verildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları ile havalarda ülke genelinde soğuyacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul kar yağışı olacak mı? İşte detaylar

Ekleme: 22.01.2023 - 12:17 Güncelleme: 22.01.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?
İstanbul kar yağışı açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. 15 ilde sarı renk kodlu uyarı yapılırken, şiddetli rüzgardan sonra Balkanlardan gelen soğuk hava dalgaları sonrası kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.

MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

22 OCAK 2023 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 6°C

Az bulutlu ve açık
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