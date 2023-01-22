İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İstanbul kar yağışı açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. 15 ilde sarı renk kodlu uyarı yapılırken, şiddetli rüzgardan sonra Balkanlardan gelen soğuk hava dalgaları sonrası kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylarBazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.22 OCAK 2023 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİMARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CParçalı bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DENİZLİ °C, 16°CParçalı bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 12°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 13°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 16°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.ANKARA °C, 14°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 11°CParçalı bulutluSİNOP °C, 19°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AMASYA °C, 15°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.AĞRI °C, 9°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 6°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 6°CAz bulutlu ve açık