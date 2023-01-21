  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç’te Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterdi. Altun "İsveç Türkiye'ye karşı nefret dolu provokasyonları önlemek ve İslam'ı hedef alanlarla mücadele etmek için derhal harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Ekleme: 21.01.2023 - 21:45 Güncelleme: 21.01.2023 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
İsveç’te Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"İsveç, Türkiye'ye karşı nefret dolu provokasyonları önlemek ve İslam'ı hedef alanlarla mücadele etmek için derhal harekete geçmeli. İsveç makamları ifade ve toplanma özgürlüğü gibi bahanelerin arkasına saklanamaz.

"İsveç terör grupları olduğu gerçeğine uyanmalı"

Sözde protestocular, Türkiye'ye ve İslam'a karşı nefret tohumları ekmeye kararlı provokatörlerden başka bir şey değil. İsveçli yetkililer, Türkiye ile olan ilişkilerini zehirleyerek İsveç'in NATO üyeliğini engellemeyi amaçlayan terör grupları olduğu gerçeğine uyanmalı.
Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde düzenlenen sözde "protesto", terör örgütü PKK'nın örgütlü propaganda faaliyetlerinin bir başka örneğidir. Bu da İsveç'in NATO'ya katılmadan önce terörizm konusunda Türkiye ile iş birliği yapması gerektiği konusunda ısrarımızı haklı çıkarıyor.

"Net bir ayrım yapmaları gerekiyor"

PKK yıllardır Avrupa ülkelerinde özgürce dolaşarak ülkemize karşı terörist faaliyetler için militan ve para topluyor; Avrupa başkentlerinde de ifade özgürlüğü adı altında Türkiye aleyhine propaganda yapıyor.
Avrupa hükümetlerinin kendi topraklarında PKK'nın yürüttüğü organize terör faaliyetleri gerçeğini fark etme zamanı çoktan geçti. Kürt siyasi aktivizmi ile PKK'nın terörist faaliyetleri arasında net bir ayrım yapmaları gerekiyor.
Türkiye, Avrupalı ve NATO müttefiklerimizin ulusal güvenliğimize ve ülkemize yönelik terör tehditlerini dikkate almaları konusunda ısrar etmeye devam edecek. Bugün planlananlar gibi sözde “protestoları” toplanma ve ifade özgürlüğünün bir parçası olarak değerlendiremezler.

"İsveç NATO'ya katılmak istiyorsa Türkiye'nin güvenliğini önemsemeli"

İsveç makamlarını, büyükelçiliğimizdeki personelimizin güvenliğini sağlamaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Ayrıca bu olayı düzenleyenleri de araştırmalı; bu kişilerin gerçek bağlantılarını ve ülkemize karşı amaçlarını ortaya çıkarmalılar.
İsveç makamları ulusal güvenlikleri konusunda ciddiyse ve buna istinaden NATO'ya katılmak istiyorlarsa, Türkiye gibi NATO müttefiklerinin güvenliğini de önemsemeleri gerekir.
Türkiye kırk yılı aşkın süredir terör gerçeğiyle uğraşıyor. Avrupa, ülkemize yönelik terör faaliyetleri için önemli bir kuluçka alanı olmuş durumda. Bu ülkelerden herhangi biri bizimle gerçek bir diyalog ve verimli bir ilişki istiyorsa buna son verilmeli."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü asırlık ağaca çarptı: 7 kişi yaralandı
İsveç'te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Ömer Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rasmus Paludan provokasyonuna sert tepki: 'Lanetliyoruz'
Bahçeli 'Sabır taşı çatladı' diyerek tüm siyasi partilere çağrı yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert çıkış: Nefret suçu ifade özgürlüğü değildir
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva
PKK'ya yeni operasyon başlatıldı
CHP’li belediyede intihar girişimi ve vurgun skandalı!
Türkiye'den İsveç'e rest! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik
TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Şentop’tan The Economist'e tepki: Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar
Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı...
Başkan Erdoğan, 2023 Roman Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor
Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

Dağdan inerken karşısına çıktı: İlk kez bu kadar net görüntülendi

Dağdan inerken karşısına çıktı: İlk kez bu kadar net görüntülendi

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .