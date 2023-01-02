Adana'da korkunç kaza! Otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı! 1 ölü

Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife İlhan ile ismi henüz belirlemeyen bir kadına, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpma sonucu kadınlar yola savruldu.KADINLARA FARKLI BİR ARAÇ DAHA ÇARPTIAynı yönde seyreden N.İ. yönetimindeki otomobil de kadınlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.1 ÖLÜ, 1 YARALIKazada, İlhan olay yerinde hayatını kaybetti, diğer kadın ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Sürücüler polis ekiplerince gözaltına alındı.