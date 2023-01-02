  • USD: 18,70 - 18,74
  • EURO: 19,98 - 20,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana'da korkunç kaza! Otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı! 1 ölü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kadından biri öldü, biri ağır yaralandı.

Ekleme: 2.01.2023 - 21:56 Güncelleme: 2.01.2023 - 22:11 / Editör: Ozge Selin
Adana'da korkunç kaza! Otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı! 1 ölüGirne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife İlhan ile ismi henüz belirlemeyen bir kadına, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpma sonucu kadınlar yola savruldu.

KADINLARA FARKLI BİR ARAÇ DAHA ÇARPTI

Aynı yönde seyreden N.İ. yönetimindeki otomobil de kadınlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada, İlhan olay yerinde hayatını kaybetti, diğer kadın ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücüler polis ekiplerince gözaltına alındı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi'den PKK propagandası!
Bakan Dönmez açıkladı! 'Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak' Anlaşma yarın imzalanacak...
Gazeteci Ertuğrul Özkök Türkiye'nin yatırımlarla dünyaya mesaj verdiğini söyledi!
Bakan Soylu'dan 'kadına şiddet' mesajı: Sıfır olana kadar mücadeleye devam
AK Parti MYK Toplantısı: Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv'de İslam düşmanlığı: Ne taşıyor nereden bileceğiz?
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi...
Yunanistan soruşturma başlattığı Önder Mümin'in Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığı ortaya çıktı!
CHP'li Eminağaoğlu HDP'ye devlet yardımının durdurulmasına karşı çıktı!
Savaş şiddetiyle devam ediyor! Rus askeri tesis vuruldu, Rusya ve Ukrayna tarafından bambaşka açıklamalar geldi
AK Partili vekile PYD’den suikast girişimi! 2 terörist Akçakale’de yakalandı
MSB duyurdu: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu duyurdu:İki büyükşehir arası hızlanıyor! Ulaşımda büyük kolaylık
Orta gelirliye konut kampanyası! Detayları bakanlar açıklayacak: Tarih belli oldu
2022'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan resmi rakamları duyurdu...
Avrupa'da 1. Dünyada 3. I Gurur projesinde sona doğru!
Fuat Oktay duyurdu: e-Devlet'te yeni uygulama
Başakşehir'de dumanların çıktığı İETT yoluna devam etti
7. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı! İşte madde madde fiyatlar
Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: HDP'li Ebru Günay polise ve askere tecavüz iftirası attı
Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji’den sis uyarısı

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu