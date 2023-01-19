İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Maltepe-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.