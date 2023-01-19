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Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Türkiye'de toplanıp dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ve Uzakdoğu’da gıda olarak da tüketilen tür, kozmetik başta olmak üzere sanayide hammadde olarak kullanılıyor. İhracatından 2 yılda 33 milyon 507 bin 222 dolar döviz girdisi sağlandı.

Ekleme: 19.01.2023 - 11:27 Güncelleme: 19.01.2023 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor
Türkiye'den 2 yılda 15 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 33 milyon 507 bin 222 dolar döviz girdisi sağlanırken ihracatta bir önceki yıla göre artış olduğu belirtildi.

2022 yılında deniz salyangozu ihracatından 18 milyon 799 bin 917 dolar döviz girdisi sağlanırken 2021 yılında ise bu rakam 14 milyon 707 bin 305 dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta ilk üç sırayı Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya ve İspanya oluşturdu.

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, deniz salyangozu ihracatının büyük bir bölümü Doğu Karadeniz Bölgesinden yapıldığını belirterek, “Deniz salyangozundan son 2 yılda 33 milyon doların üzerinde bir gelir söz konusu.

Deniz salyangozunun büyük çoğunluğu da Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesinden yapıldı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRAÇ EDİLİYOR

Deniş salyangozu ihracatı, genelde Güney Kore, İspanya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ağırlıklı olmak üzere bir çok Avrupa Birliği ülkelerine yapmaktayız.

Dolayısıyla ihracat anlamında ülke sayısının artması ve üretimde de doğayı koruyarak gerekirse çiftlikler kurulabileceğini söyleyebiliriz” dedi. Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Çuvallarla topluyorlar: Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor
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