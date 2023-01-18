Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem .
Endonezya'nın doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 152,5 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Korkutan sarsıntıda can kaybı olmadı. .
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Gorontalo şehrinin 61 kilometre güneydoğusu olan depremin, yerin 152,5 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde can kaybı veya hasar bildirilmedi.
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